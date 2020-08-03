ولاية ألمانية تستعين بالشرطة لمراقبة الحجر في مدينة تفشى بها كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مامينج (ألمانيا) - (د ب أ):

استدعت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، شرطة مكافحة الشغب إلى مدينة مامينج لمراقبة الحجر الصحي هناك بعدما شهدت المدينة تفشيا كبيرا لإصابات كورونا.

وأعلن يوأخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا، اليوم الاثنين أن بضعا وعشرين من أفراد الشرطة سيراقبون الالتزام بالحجر في المكانين المتضررين من تفشي الوباء.

وقال هيرمان إن "الالتزام الصارم بالحجر عامل حاسم من أجل السيطرة على تفشي العدوى على أفضل نحو ممكن".

يشار إلى أن أكثر من 270 شخصا أُصِيْبُوا بمرض كوفيد-19 في المنطقة التي يقطنها نحو 3000 نسمة، حيث أُصِيْبُ في البداية أكثر من 230 شخصا من العمال الموسميين الذين يعملون في جني الخيار في مزرعة، ثم أُصِيْبُ 43 شخصا في مصنع تعليب الثمار الواردة من المزرعة.

وقد قامت السلطات بعزل المصابين ومخالطيهم في الموقعين.

ويتوقع المكتب الإقليمي في منطقة دينجوفلينج-لانداو أن العاملين في جمع الخيار هم الذين أصابوا عمال مصنع التعليب بالعدوى.