الشباب والرياضة تدعو إلى 'تحرّك سريع' لكشف المتورطين بتفجير مقر نادي نفط ميسان

وذكر بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ندين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي تعرض له نادي نفط ميسان والذي لا يمكن أن يمت الى صفة غير الإرهاب الذي يسعى الى شل حركة الحياة".

وأضاف البيان: "في نفس الوقت تعلن وزارة الشباب والرياضة تضامنها مع نادي نفط ميسان وتطالب الجهات الأمنية المختصة بضرورة التحرك بسرعة، والكشف عن الجناة المتورطين بهذا الفعل المشين".

