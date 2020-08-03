ما لا تعرفه عن الخبير الرياضي اليمني الدكتور محمد مفلح

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الإثنين 3 أغسطس 2020

الخبير الرياضي الدكتور محمد مفلح شق طريقة في الصخر وهو رياضي ولاعب سابق ومن أسرة رياضية حتى وبناته بطلات الجمهورية في كرة السرعة



وله علاقات واسعه مع ذوي الاختصاص والاتحادات على مستوى مصر بشكل خاص وعلى مستوى الوطن العربي ويعتبر وجه مشرف لليمن

محمد يحيى محمد مفلح

تاريخ الميلاد : 10/10/1975م

الحالة الاجتماعية : متزوج وله 3 أبناء

المؤهلات

دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضية قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية تخصص طرق تدريس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة –جامعة حلوان 2020م مع توصية جامعة صنعاء بتطبيق اللائحة على كلية التربية الرياضية لأهميتها وتبادلها مع الجامعات الأخرى في اليمن والحصول على الترتيب الأول على القسم وتقدير امتياز

ماجستير في علوم التربية البدنية و الرياضة تخصص (طرق تدريس) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان 2016م بتقدير امتياز مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات العربية والأجنبية

بكالوريوس تربية رياضية تخصص (إدارة وتنظيم + كرة طائرة) كلية التربية الرياضية جامعة صنعاء 2007م بتقدير (جيد جدا)

بكالوريوس تاريخ كلية الآداب جامعة صنعاء 1998م

الوظائف التي شغلها

أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء.

مستشار الأنشطة الشبابية والرياضية لدى الجامعة الدولية الإلكترونية.

ممثل الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة في الجمهورية اليمنية .

مشرف البرامج التدريبية بأكاديمية علوم الرياضية وممثل الأكاديمية لدى جمهورية مصر العربية إعتباراً من 19/1/2019م وحتى 19/11/2020م

نائب رئيس هيئة مكتب جمعية محبي زويل للتنمية والإبداع والصداقة بين الشعوب – فرع اليمن ونائب المنسق العام للجمعية لدى الجالية اليمنية بمصر للشئون المالية .

مؤسس ورئيس مبادرة معاً لبناء الإنسان .

مدرب معتمد من الجامعة الدولية الإلكترونية والبورد العربي والأكاديمية الدولية الكندية.

مدرب مدربين متخصص في التربية الرياضية معتمد من البورد العربي.

حكم وطني في ألعاب القوى معتمد من الإتحاد اليمني لألعاب القوى.

عضو هيئة تحرير مجلة الشباب والرياضة (العلمية) وممثلها في جمهورية مصر العربية.

عضو اللجنة العلمية الدولية بمجلة الباحث وهي مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن جامعة زيان عاشور - الجلفة - الجزائر .

عضو اللجنة العلمية الدولية بهيئة تحرير مجلة المسار وهي مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن جامعة زيان عاشور - الجلفة – الجزائر.

عضو عامل في الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي.

عضو عامل بالأكاديمية العربية للدراسات المتطورة.

عضو مجموعة الإبداع والابتكار الدولية.

عضو شرف في منتدى أقلام عربية.

عضو جمعية رواد علوم الرياضة.

عضو الرابطة الدولية للباحث العلمي.

عضو أكاديمية بدن.

عضو أكاديمية علوم الرياضة.

المشرف الفني للعبة كرة السرعة لدى الاتحاد اليمني للرياضية للجميع وممثل الاتحاد اليمني لدى كل من الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي لكرة السرعة .

 عضو ومسؤول العلاقات العامة باتحاد الرياضة للجميع بالجمهورية اليمنية وممثله لدى الاتحاد العربي للرياضة للجميع.

مسؤول الأنشطة الرياضية في نادي الطلبة اليمنيين بجمهورية مصر العربية

نائب رئيس وحدة التدريب في الرابطة العربية للإعلام التنموي(سابقا)

لاعب سابق بنادي وحدة صنعاء الرياضي.

لاعب منتخب أمانة العاصمة 1996م.

لاعب فريق كلية الآداب بجامعة صنعاء 1994م إلى 1998م.

لاعب منتخب جامعة صنعاء 1997م إلى 1998م.

عضو رابطة الهجرة والمعونة لحقوق الإنسان.

مراقب دولي على الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية مارس 2018م .

مراقب دولي على انتخابات مجلس النواب العراقي مايو 2018م .

مراقب دولي على التعديلات الدستورية بجمهورية مصر العربية 2019م .

رئيس لجنة التنظيم في ملتقى البورد العربي 24 للتحفيز تحت عنوان تكنولوجيا الاتصال الرقمي بين الواقع والمأمول القاهرة 17 ديسمبر 2019م.

الدورات التي تلقاها

دورات في التنمية المستدامة .

 برنامج أساسيات التحكيم الدولي أكاديمية ميديا نيوز 2016م.

 برنامج إعداد المحكمين الدوليين بتقدير عام (جيد جداً) من وكالة الشرق الأوسط للتدريب والاستشارات في الفترة من 24-28 مايو 2016م.

 دورة عامة في تأهيل قضاة التحكيم العربي وموضوعها (دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته وحقوقه وواجباته) من الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات فبراير 2017م.

 دورات تدريب المدربين TOT من الجامعة الدولية الإلكترونية والبورد العربي والأكاديمية الدولية الكندية .

 دبلوم في قوانين الحياة من مدينة الأعمال الدولية BCI للتدريب والاستشارات 2015م .

 دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية بتقدير (ممتاز) من المؤسسة التطبيقية للبرمجة اللغوية العصبية 2016م .

 دبلوم في ال soft skills من جامعة عين شمس يتضمن ( Strategic Planning – Team Building – Basics of Leadership – Time Management and Setting Priorities – Accelerated Learning) في الفترة من 31/7/2016م إلى 9/8/2016م.

 برنامج ورش العمل النفسية الاجتماعية (6) جلسات من منظمة سانت أندروس إبريل 2017م

 دبلوم في الدبلوماسية والعلاقات الدولية الجامعة الدولية الإلكترونية 2017م .

 دورة تدريبية في الاتجاهات الحديثة في إدارة الأزمات بتقدير (جيد جداً) من مركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس .

 دورة الإعلامي الشامل من الأكاديمية العربية للدراسات المتطورة 2018م.

 دبلوم في اللغة الإنجليزية General English 8 Levels)) من جامعة عين شمس في الفترة من 4/5/2017م إلى 15/8/2017م .

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي من جامعة عين شمس في الفترة من 4-15/2/ 2017م .

 كورس الاسعافات الأولية وانعاش القلب الرئوي من مؤسسة ملاك يعقوب للتنمية والرعاية بتاريخ 15/11/2019م.

المؤتمرات العلمية

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 الرياضة المدرسية وتحديات التغيير في الوطن العربي 6-8/11/2015م (حضور).

 بناء السلام ودوره في تحقيق التنمية وجذب الاستثمار 28/5/2016م (حضور).

 تطوير العملية التعليمية رؤى مستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة - شرم الشيخ 20-23/7/2016م (حضور).

 المؤتمر السنوي الحادي والخمسين للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات (مؤتمر دولي ) 5-8 / 12 / 2016م معهد الدراسات والبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة (حضور).

 المؤتمر الدولي الثالث للخدمة الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية البشرية والمهنية (الإبداع عملية مستمرة) 13،14/9/2017م (حضور + ورقة عمل بعنوان الرياضة وفرص الإبداع لدى الشباب).

 المؤتمر العربي الدولي لجودة التدريب ( جودة التدريب تصنع أمة ) 28-30/9/2017م (حضور + تنظيم).

 المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات(مؤتمر دولي) في الفترة 25-27/12/2017م معهد الدراسات والبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة (حضور).

 المؤتمر الدولي الثاني للرياضة تحديات المواطنة والإرهاب واقع وحلول جامعة جنوب الوادي بمدينة الأقصر وتضمن ورش تدريبية عن ( التغذية للرياضيين – إدارة الأندية الصحية – فسيولوجيا الرياضة بين عمليات الأيض والاستتباب والصحة) في الفترة من 13-15/3/2018م (حضور).

 المؤتمر العربي الدولي الثامن لجودة التدريب تحت عنوان ( قياس العائد من الاستثمار في التدريب ) القاهرة 28-29/9/2018 (حضور + تنظيم).

 ندوة (مائة حالة إنسانية من اليمن ) في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10/12/2018م (حضور + مداخلة شفوية).

 المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية جامعة عين شمس ( رؤى مستقبلية لتطوير التعليم وإعداد المعلم ) 17- 19/12/2018م (حضور).

 المؤتمر الدولي الأول لرياضة المرأة العربية (التحديات والفرص) وتضمن ورش تدريبية عن ( فسيولوجيا رياضة المرأة وتصحيح المفاهيم الخاطئة – برنامج ميراش الرياضي – التغذية ورياضة المرأة الحامل – تأهيل إصابة الرباط الصليبي الأمامي ACL ) في الفترة من 28-31/3/2019م ( حضور + تنظيم ).

 المؤتمر التأسيسي لأكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي تحت عنوان أخلاقيات وضوابط التدريب بمنهجية البحث العلمي (ما بين الواقع والمأمول) بتاريخ 7/4/2019م (حضور).

 المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للتكامل بين القطاعات الثلاث (الحكومي – الخاص – منظمات المجتمع المدني ) لتحقيق رؤية 2030م المستقبل العربي في الفترة من 4-8/4/2019م (حضور + تنظيم).

 المندى الافتراضي الأول الذي نظمته أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضية (دراسا) تحت شعار (واقع الرياضة في عالم متغير) والذي تم يومي 23-30 ابريل 2020م عن طريق تطبيق ZOOM (حضور).

 المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية (تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم) خلال الفترة 2-4 يوليو 2020م عن طريق تطبيق ZOOM (حضور).

 المؤتمر العلمي الدولي ( الرياضة قوة وطن ورسالة سلام) الذي نظمته كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط خلال الفترة من 20-26/6/2020م عن طريق تطبيق ZOOM (حضور)

 المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان 14 يوليو 2020م عن طريق تطبيق ZOOM (حضور).

تمثيل اليمن

المشاركة في ملتقى الشعوب بجامعة عين شمس 2014م وتحقيق المركز الأول في كرة السرعة.

المشاركة ضمن وفد الجمهورية اليمنية في مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وأحياء التراث (أجيال تحفظ تاريخ الأمة) في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 25/11/2015م

المشاركة في ملتقى الشعوب بجامعة عين شمس 2016م وتحقيق المركز الثالث في كرة السرعة.

 رئيس وفد الجمهورية اليمنية في الملتقى العربي الثالث للطلائع (فنون تراثية) 2016م والمتحدث بإسم الوفود العربية في حفل الختام.

 عضو وفد الجمهورية اليمنية في الملتقى الأول للمدرب المعد النفسي الغردقة ديسمبر 2016م .

 المشاركة في ملتقى الشعوب بجامعة عين شمس 2017م وتحقيق المركز الثاني في كرة السرعة .

مسؤول جناح الجمهورية اليمنية في مهرجان الشعوب بجامعة 6 أكتوبر 2018م

نائب رئيس وفد الجمهورية اليمنية في ملتقى الإخاء العربي لصقل الكوادر الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمتحدث بإسم الوفود العربية في الافتتاح والختام

 3-9/2/2018م

المشاركة في ملتقى الشعوب بجامعة عين شمس 2018م وتحقيق المركز الرابع في كرة السرعة.

رئيس وفد الجمهورية اليمنية في الملتقى العربي الخامس للطلائع (أنا العربي ... أنا العربية) 8-14/9/2018م .

مسؤول جناح الجمهورية اليمنية في مهرجان الشعوب بالقرية الفرعونية 2018م

رئيس وفد الجمهورية اليمنية في مهرجان الطفل العربي ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي 15-22/11/ 2018م

المشاركة في ملتقى الشعوب بكلية الإعلام جامعة القاهرة بتاريخ 24/12/2018م.

رئيس وفد الجمهورية اليمنية في البطولة العربية السابعة والإفريقية الثالثة لكرة السرعة القاهرة 25-30/12/2018م وحصد (5) ميداليات موزعة بين المركزين الثالث والرابع ناشئين.

رئيس وفد الجمهورية اليمنية في ماراثون الشباب العربي للدراجات ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي 18-21/1/2019م

مسؤول جناح الجمهورية اليمنية في مهرجان الشعوب بالقرية الفرعونية 2019م

رئيس وفد الجمهورية اليمنية في البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة القاهرة 25-30/9/2019م وحصد (37) ميدالية موزعة بين المراكز الثاني والثالث والرابع ناشئين والتتويج بالمركز الثالث في الترتيب العام على فئة الناشئين .

 مسؤول النشاط الرياضي في الملتقى الثقافي الرياضي الرمضاني الأول الذي نظمته ملحقية شؤون المغتربين بسفارة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع الجامعة الدولية الإلكترونية والمدرسة اليمنية الحديثة .

 رئيس وفد الجمهورية اليمنية في البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية خلال الفترة من 27 اكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019م والمتحدث بإسم الوفود العربية في حفل الختام .

 إداري منتخب الجمهورية اليمنية للطلاب الوافدين لخماسيات كرة القدم في بطولة ادرس في مصر لخماسيات كرة القدم التي أقامها نادي الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي في كلية الهندسة جامعة عين شمس غي الفترة من 14-19 ديسمبر 2019م.

الابحاث العلمية

دراسة أهداف منهاج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية , مجلة الشؤون الشبابية والرياضية , صنعاء , العدد الثامن , يناير 2016م

دراسة محتوى منهاج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية , مجلة المسار , جامعة زيان عاشور , الجزائر , العدد الأول يناير 2018م

واقع الامكانات المادية والبشرية للتربية الرياضية للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية , مجلة كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم , جامعة حلوان , القاهرة , مارس 2019م.

المقالات العلمية

الرياضة العربية بين التقصير في الحاضر وغياب الرؤية في المستقبل , مجلة أكاديمية علوم الرياضة , العدد(1) مارس 2018م .

التغذية الراجعة , مجلة الأكاديمي الرياضي العربي , العدد(24) مارس 2018م .

الكفاية والكفاءة في تدريس التربية الرياضية , مجلة الأكاديمي الرياضي العربي , العدد(25) إبريل 2018م .

المقالات الصحفية

مقال صحفي بعنوان(كورونا عربياً انتشاره وتأثيره على اقتصاديات الرياضة) جريدة الوفد المصرية بتاريخ 29 مارس 2020م.

المقابلات التلفزيونية والاذاعية

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أبو بكر أحمد عباد باذيب على قناة الغد المشرق في برنامج باليمني الصريح والحديث عن الرياضة اليمنية بتاريخ 1/7/2016م

لقاء في إذاعة اليمن العربي مع الإعلامي مطهر الريدة والإعلامية إيما راجح المقداد والحديث عن مشاركتنا في الملتقى العربي الثالث للطلائع(فنون تراثية) بتاريخ16/8/2016م

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عبد الواحد الآنسي على قناة اليمن اليوم في برنامج لقاء اليوم والحديث عن المناهج التعليمية والتربوية بتاريخ 30/12/2017م

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي فؤاد محمد قاسم على قناة عدن سكاي في برنامج فؤاد سبورت والحديث عن الرياضة اليمنية والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بتاريخ 5/3/2018م

 لقاء في إذاعة صوت العرب مع الإعلامية غادة كمال في برنامج ضبط وإحضار والحديث عن مشوار الحياة ورؤيتي للمستقبل بتاريخ 18/4/2018م

 مقابلة تلفزيونية (life) مع الإعلامي فؤاد محمد قاسم على قناة عدن سكاي في برنامج فؤاد سبورت والحديث عن كأس العالم ومتفرقات من الرياضة اليمنية بتاريخ 23/7/2018م

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي تامر عبد الوهاب على قناة اليمن اليوم في برنامج استاديوم وتسليط الضوء على بعض أسباب ضعف الرياضية في اليمن وإخفاق منتخبنا في مشاركته الأخيرة في كأس آسيا بتاريخ 1/2/2019م.

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي محمد القليسي على قناة الغد المشرق في برنامج الهشيم والحديث عن الطبقات والمهن المحقرة بتاريخ 4/2/2019م.

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي تامر عبد الوهاب على قناة اليمن اليوم في برنامج استاديوم والحديث عن أهمية النشاط الرياضي وأوقات ممارسته في شهر رمضان وأبرز الدوريات اليمنية بتاريخ 10/5/2019م.

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية هبة شامل على القناة المصرية الأولى في برنامج النادي العربي والحديث عن اليمن والرياضة بتاريخ 15/10/2019م.

مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الظامري على قناة اليمن اليوم في برنامج أخبار الرياضة والحديث عن الدوري التنشيطي ومتفرقات من الرياضة اليمنية بتاريخ 23/1/2020م.