شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: تحالفنا الانتخابى بالقائمة الوطنية يسعى لإعلاء صالح الوطن..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، أن السعى لحماية الوطن وبناؤه مهمة كبيرة، قائلا: "نفتخر حينما نشعر أننا أحد حماة هذا الوطن".

ولفت رئيس حزب حماة الوطن، فى فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر، يضم 11 حزبا بمختلف الأراء وكلا له حق الإدلاء برأيه، ولكن فى النهاية نعمل كل ما فى وسعنا لإرساء ما فى صالح هذا الوطن .

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ودعا "الهريدى"، المصريين إلى النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مطالبا بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.

وتجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.