شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 167 إصابة جديدة و31 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة وخروج 1318 متعافيًا من المستشفيات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة شفاء، و 4865 حالة وفاة.

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