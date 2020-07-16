الفاتيكان ينصح بالإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين

نصح الفاتيكان، اليوم الخميس، الأساقفة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين من قبل الكهنة إلى السلطات المدنية حتى لو لم يكن القانون ملزمًا بذلك، مشددًا توجيهه الرسمي بشأن قضية هزت الكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة.

هذه النصيحة واردة في "دليل مرجعي"، أو كتيب إرشادي جديد من 20 صفحة، صدر، اليوم الخميس، من قبل مجمع الفاتيكان لمذهب الإيمان. وهو يحتوي على بعض أوضح لغة حول الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي في أي وثيقة من وثائق الفاتيكان، كما أوردت وكالة "رويترز".

تطلبت وثائق الفاتيكان السابقة رجال دين للإبلاغ عن أي حالات سوء معاملة لرؤساء الكنيسة لكنهم قالوا، إنه يجب عليهم اتباع القانون المحلي بشأن ما إذا كانوا ملزمين بإبلاغ السلطات المدنية عن الاعتداء الجنسي المزعوم.

ويقول الكتيب: "حتى في الحالات التي لا يوجد فيها التزام قانوني صريح بالقيام بذلك، يجب على السلطات الكنسية تقديم تقرير إلى السلطات المدنية المختصة إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الشخص المعني أو القاصرين الآخرين من خطر ارتكاب أعمال إجرامية أخرى".

في حين أن النص ليس لديه القوة الكاملة لقانون الكنيسة ويعطي الأساقفة بعض السلطة التقديرية، يبدو أن اللغة كانت خطوة مهمة استجابة لمطالب مجموعات الضحايا.

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أبرز رئيس الأساقفة جياكومو موراندي، رقم اثنين في مكتب الفاتيكان المذهبي، حداثة قضية الإبلاغ في مقابلة مع الموقع الرسمي للفاتيكان نيوز.

تم إعداد الكتيب، وهو دليل خطوة بخطوة ومعظمه مجموعة من القوانين القائمة، بعد طلب من الأساقفة في قمة الفاتيكان حول الانتهاكات في فبراير من العام الماضي.

الغرض منه هو مساعدة الكنائس المحلية على اجتياز ما أسماه رئيس المذهب الفاتيكان، الكاردينال لويس فرانسيسكو لاداريا: "غابة كثيفة من المعايير والإجراءات".

سيتم إرسال المبادئ التوجيهية إلى جميع الأبرشيات، حتى أولئك الذين لديهمها بالفعل.

على مدى العقدين الماضيين، تعرضت الكنائس الكاثوليكية الرومانية حول العالم لمجموعة كبيرة من حالات الاعتداء الجنسي وأنفقت مليارات الدولارات في المستوطنات، والتي أدت في كثير من الحالات إلى إغلاق الأبرشيات والمدارس.