كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الفيضانات تقتل 30 شخصا على الأقل في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 30 شخصًا على الأقل في جزيرة سولاويزي الإندونيسية وتركت مئات النازحين.

وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ الاندونيسية، يوسف لطيف، في بيان، إن 15 شخصًا مازالوا مفقودين، كما أوردت وكالة "رويترز".

ضربت الفيضانات المفاجئة منطقة شمال لوو بمقاطعة سولاويزي الجنوبية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة يوم الاثنين في انفجار ثلاثة أنهار قريبة. تأثر أكثر من 4000 من السكان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية درامية عشرات المنازل مغمورة جزئياً بالطين الكثيف إلى أسطحها.

كثيرا ما تعاني إندونيسيا من الفيضانات والانهيارات الأرضية، خاصة خلال موسم الأمطار، على الرغم من أن الوضع يزداد سوءًا بسبب قطع الغابات.

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وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي (بي.بي.إس) الصادرة اليوم ارتفاع معدل الفقر في إندونيسيا إلى 9.78 في المائة خلال مارس الماضي مقابل 7.41 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوهاريانتو رئيس المكتب القول إن عدد الفقراء ارتفع في إندونيسيا بمقدار 1.28 مليون شخص سنويا إلى 26.42 مليون شخص في مارس الماضي.

حدد مكتب الإحصاء الفقير في إندونيسيا خلال مارس الماضي بالشخص الذي يقل دخله الشهري عن 454652 روبية (31.1 دولار).

كان عدد الفقراء في إندونيسيا خلال سبتمبر الماضي 24.79 مليون شخص بنسبة 9.22 في المائة من سكان البلاد.