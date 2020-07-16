لأول مرة بعد كورونا: المنتخب الإنجليزي يستضيف الويلزي بمباراة وديّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم نظيره الويلزي في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن الاتحادان اليوم، الخميس.

وستقام المباراة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ضمن التدابير المتخذة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه المباراة الأولى على الملعب اللندني الشهير، منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" قبل أشهر، والذي أدى الى إلغاء مواعيد رياضية عدة وتعليق أخرى، أو تأجيل بعض الأحداث الكبيرة المقررة، ومنها نهائيات كأس أوروبا 2020.

وفي إطار البطولة القارية، كان من المقرر ان يستضيف ويمبلي، أحد أبرز ملاعب كرة القدم في العالم، مباراتي الدور نصف النهائي، وبعدهما النهائي في 12 تموز/يوليو 2020، قبل ان يتم تأجيل الموعد عاما كاملا.

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وستسبق المباراة الودية ضد ويلز، مباراتين للمنتخب الإنجليزي ضمن مسابقة دوري الأمم على الملعب ذاته، ضد بلجيكا في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وضد الدنمارك في 14 منه.

أما المنتخب الويلزي، فمن المقرر أن يخوض لقاءين في دوري الأمم، ضد إيرلندا في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وبلغاريا في 14 منه.

وتنطلق منافسات مسابقة المنتخبات الأوروبية في نسختها الثانية، اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.