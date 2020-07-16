فوز مقيد لـ"الاشتراكي الديمقراطي" في انتخابات مقدونيا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادة رئيس الوزراء السابق زوران زائيف، فوزه في الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف على حزب المنظمة الثورية المقدونية (فمرو) بقيادة هريستيجان ميكوفسكي، في مقدونيا الشمالية.



وقالت مفوضية الانتخابات إن المنافسة كانت محتدمة بين الحزبين الرئيسيين، ومع فرز أكثر من أربعة أخماس الأصوات، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 36.48 % من الأصوات، وحصل (فمرو) على 35.47 % من الأصوات.

وتعطل موقع المفوضية على الإنترنت في وقت سابق، ولم يتم استعادته إلا بعد ثلاث ساعات من انتهاء الاقتراع الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي. وتم بث الفرز مباشرة بدلا من ذلك على (يوتيوب).

وقال رئيس المفوضية أوليفر ديركوفسكي إنه تم اختراق الموقع، لكن فرز الأصوات لم يتأثر.

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وكان زوران زائيف دعا إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية بدء محادثات انضمام سكوبي إلى التكتل منذ أن غيرت البلاد اسمها لتصبح مقدونيا الشمالية، مما أنهى خلافا دبلوماسيا مع اليونان.

ومنذ ذلك الحين ، مهد تغير الاسم الطريق لمقدونيا الشمالية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي نهاية المطاف بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حزب المنظمة الداخلية الثورية المقدونية في استطلاع ما قبل الانتخابات، على الرغم من أن التوقعات أشارت إلى سباق محموم ربما يتأثر بالإقبال، الذي من المتوقع أن يكون ضئيلا.

ويحق لـ1.8 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم ولا يعرف موعد ظهور النتائج الأولية.