شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تبحث مشكلات المناطق الصناعية بحضور وزيري الصناعة والتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، اجتماعين اليوم الخميس، وذلك في إطار استكمال دور اللجنة في متابعة توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوي الجمهورية، لحسم المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين في محافظتي الفيوم والبحيرة. وينعقد الاجتماع بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتنمية المحلية، ومحافظي الفيوم والبحيرة، وجهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيسي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركة التابعة بالمحافظتين.

وكان جهاز تنمية المشروعات، أعلن أنه نجح خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من إجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020 .

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وأكد الجهاز، أنه تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خمس أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل تولى الرئيس المسئولية.