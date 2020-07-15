شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2671 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 42 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 2671 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد -19 / ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة 240 ألفا و474 حالة من بينها 55101 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 2221 حالة حرجة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في مؤتمرها الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد بلغ 5488 حالة ليبلغ عددهم الكلي 183048 حالة فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 2325 حالة وفاة.

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