شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب إيضاحاً من إثيوبيا بشأن ملء «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما يتردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة. وقال في تصريح اليوم، رداً على استفسارات صحفية بشأن هذا الأمر: إن مصر تواصل متابعة تطورات ما يثار في الإعلام حول هذا الموضوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطلب إيضاحاً من إثيوبيا بشأن ملء «سد النهضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.