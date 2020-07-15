بريطانيا: الإعلان عن نتائج اختبارات لقاح أوكسفورد ضد كورونا قريباً

من المتوقع إعلان بريطانيا قريبًا عن إحراز تقدم ملموس في اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة AstraZeneca، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.
وذكر المحرر السياسي في شبكة ITV الإعلامية البريطانية الكبيرة، روبرت بيستن، في تقرير نشرته مجلة The Spectator اليوم الخميس: "أسمع أن أنباء إيجابية ستأتي قريبا (وربما غدا) بشأن الاختبارات الأولية للقاح"، مشيرا إلى إسهام حكومة المملكة المتحدة في تطوير هذا اللقاح بعشرات ملايين الجنيهات.
ولفت المحرر إلى أن البيانات الأولية بشأن
ولفت بيستن إلى أنه لا يمكن تثبيت فعالية اللقاح الجديد إلا ضمن إطار المرحلة الثالثة واسعة النطاق من الاختبارات السريرية، وهي تنفذ حاليا في البرازيل، بغية تقييم مدى فعالية وسلامة اللقاح.
ونقل المحرر عن مصدر مطلعإشارته إلى أهمية تحفيز رد الخلايا التائية (المعروفة إيضا بالخلايا القاتلة) في إطار اختبارات أي لقاح ضد كورونا، قائلا إنه "على الرغم من تركيز معظم البحوث على إثارة رد الأجسام المضادة، تظهر هناك أدلة أكثر فأكثر على أن رد الخلايا التائية يمثل أمرا بالغ الأهمية أيضا بالنسبة لحماية الناس من فيروس كورونا".
ورجح بيستن أن "إنتاج اللقاح الجديد على نطاق واسع، في حال نجاح الاختبارات نهائيا، قد ينطلق في سبتمبر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم حتى الآن أبدا إنتاج لقاح فعال ضد أي فيروس خلال مثل هذه الفترة القصيرة، وقد يواجه الباحثون مشاكل جديدة في هذا السبيل.
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