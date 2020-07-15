كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تستدعي السفير الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، باستدعاء تيري برانستيد، سفير الولايات المتحدة لدى بكين، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض عقوبات على الصين.

وأفادت الوزارة بأن نائب وزير الخارجية الصيني، تشين تزيغوان، استدعى، اليوم الأربعاء، برانستيد وأعرب له عن احتجاج بلاده من توقيع ترامب التشريع القاضي بتطبيق عقوبات على الصين ردا على فرضها قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ.

وأكد تشين تزيغوان أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، بما في ذلك عبر تطبيق عقوبات ضد شخصيات وكيانات أمريكية ذات الصلة.

ووقع الرئيس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، "قانون صفة الحكم الذاتي لهونغ كونغ" يسمح بفرض عقوبات على الصين بسبب إجراءاتها في المدينة، وكذلك أمرا تنفيذيا بإنهاء المعاملة التفضيلية في التجارة الممنوحة لهونغ كونغ من قبل الولايات المتحدة.

وسبق أن أقرت اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبي العام الصيني، يوم 30 يونيو، قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ وسط معارضة كبيرة من قبل المعارضة المحلية وحكومات الدول الغربية التي تعتقد أن هذا الإجراء يقوض نظام الحكم الذاتي للمدينة.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,549 مليون إصابة، بينهم أكثر من 583 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,911 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.