مساجد الدارالبيضاء تفتح أبوابها لأداء الصلوات الخمس.. تطبيق إجراءات وقائية صارمة- صور

تصوير: يونس السودي

افتتحت مساجد العاصمة الاقتصادية أبوابها، خلال صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وذلك على غرار باقي مساجد المملكة، تماما كما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل أيام، بشأن إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني، لأداء الصلوات الخمس.

وعاين “اليوم24” إقبال المصلين على مساجد مدينة الدارالبيضاء، وعلى رأسها، مسجد الحسن الثاني، حيث كان في استقبالهم عدد من العاملين، الذين عملوا على تطبيق الإجراءات الوقائية، التي نصت عليها الوزارة الوصية، إذ حرصوا على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول، الذي كان متوفرا بباب المسجد، وقياس حرارة المصلين.



وخضع المصلون إلى الارشادات، التي يفرضها العاملون، من أجل حمايتهم من فيروس “كوفيد19″، إذ استعملوا سجادتهم الخاصة، ووضعوا الكمامات، واحترموا التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وآخر، وتجنبوا التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة.

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وكانت مساجد الدارالبيضاء قد خضعت إلى التعقيم في مختلف مقاطعتها، بمجرد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرار إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني، لأداء الصلوات الخمس، وذلك، ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية، التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.

وقالت الوزارة ذاتها إن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ، الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.