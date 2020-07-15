صربيا: ارتداء الكمامات إجباري حتى في الأماكن المفتوحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

فرضت صربيا سلسلة من قواعد التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة إدارة الأزمة القول إن ارتداء الكمامات أصبح إجباريا، حتى في الأماكن المفتوحة.

كما أقرت السلطات قاعدة التباعد لمسافة متر و نصف طالما كان ذلك ممكنا، كما حظرت تجمع أكثر من عشرة أشخاص.

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ويشار إلى أن صربيا تسجل ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 حزيران/يونيو الماضي و المظاهرات التي أعقبت إعلان الرئيس ألكسندر فوتشيتش إعادة فرض حظر التجوال.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الجمعة.