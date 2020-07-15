قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن تنسيق القبول للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ من ٢٥٤ درجة الي ٢٤٤ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%.