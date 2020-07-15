شكرا لقرائتكم خبر عن «قطالونيا» تعود للعزل.. وإسبانيا تكافح موجة جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

عاد نحو 160 ألف شخص في إقليم قطالونيا الإسبانية إلى العزل الصحي اليوم الأربعاء مع سعي السلطات للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، بعد أسابيع فقط من رفع الحظر في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للسكان مغادرة منازلهم فقط للضرورة مثل الذهاب للعمل أو شراء احتياجاتهم بينما ستغلق الفنادق والمطاعم باستثناء خدمات استلام وتوصيل الطعام.

وبعد وفاة أكثر من 28 ألف شخص بسبب الوباء، أنهت الحكومة الإسبانية إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في 21 يونيو مع اقتراب حالات العدوى الجديدة من الصفر تقريبا.

لكن منذ ذلك الحين ظهرت أكثر من 170 بؤرة في إسبانيا مما دفع السلطات الإقليمية إلى فرض قيود محلية.