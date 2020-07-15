لبشرة برونزية ومشرقة... تناولي هذه الأطعمة!

الجزر

تناول الجزر بانتظام يساعد على اسمرار البشرة بشكل طبيعي وصحّي. والجزر غني بالفيتامين A الذي يؤدي دوراً أساسياً في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. يكفي تناول جزرة واحدة كل يوم للحصول على 200 في المئة من الكمية الموصى بها من الفيتامين A.

يساعد البطيخ الأصفر على تحسين لون البشرة وتأمين لون برونزي جذاب للبشرة، من دون الحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس المؤذية. والبطيخ الأصفر غني بالماء، ويساعد بالتالي على ترطيب الجسم والبشرة.

تحتوي البطاطا الحلوة على كبيرة من الكاروتين مما يجعلها مذهلة للحصول على بشرة برونزية رائعة. كما تكشف البطاطا الحلوة عن فوائد صحية كثيرة، أبرزها تحسين صحة القلب لغناها بالبوتاسيوم والفيتامين B6 .

البندورة غنية بالليكوبين، وهي بالتالي ممتازة لتلوين البشرة. كما تكشف البندورة عن فوائد صحية كثيرة، أبرزه تقليل إفراز زيوت البشرة، وتقليل ظهور حبّ الشّباب، وترطيب البشرة وزيادة نعومتها، وتنظيف البشرة، والتّخلّص من الرّؤوس السّوداء، والتّخفيف من حروق أشعّة الشّمس، وتقشير البشرة، وزيادة نضارتها وإشراقها لاحتوائها على فيتامينات مختلفة. كما تساعد البندورة على التّخلّص من علامات الشّيخوخة، وتحسن إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، وتقاص حجم المسامات الواسعة فيها.

لا شك في أن تناول الفليفلة الحمراء يساعد في الحصول على بشرة برونزية مشرقة وصحية. والفليفلة الحمراء مصدر ممتاز لفيتامين B6 وحمض الفوليك اللذين يساعدان على منع فقر الدم. كما تحتوي الفليفلة الحمراء على الكثير من الفيتامين C، إلى جانب كونها مضادًا قويًا للأكسدة.

تؤدي حبوب الصويا دوراً أساسياً في إنتاج الميلانين في الجسم لاحتوائها على أحد الأحماض الأمينية التيروزين، والذي يستخدم لبناء البروتينات في الجسم.

تحذير



يحذر الخبراء من المبالغة في تناول الأطعمة الغنية بالكاروتين، تفادياً لحصول خلل في البشرة يؤدي إلى شحوب واصفرار فيها (ـcarotenemia)، خصوصاً في راحة اليد وأسفل القدمين. ولا بدّ طبعاً من شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يومياً لأن الماء هو المغذي الصامت للبشرة، ويؤدي دوراً أساسياً في ترطيب البشرة وتنقيتها وإزالة السموم منها.