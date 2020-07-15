تلميذة مغربية تتربعُ على عرش البكالوريا في فرنسا بـمعدل 20/20,20

حصلت التلميذة المغربية الأصل، إلهام الخلوقي، على شهادة الباكالوريا بفرنسا بالعلامة الكاملة.

ونالت إلهام الخلوقي، ابنة مدينة المنزل بنواحي صفرو، والمزدادة في 26 ماي 2002، شهادة الباكالوريا بمعدل 20,20 على 20.

وحظيت الشابة المغربية بتقدير خاص من طرف وسائل الإعلام الفرنسيية، التي نشرت صورة لها رفقة والدتها، وفاء شدادي، التي هاجرت نحو فرنسا واستقرت رفقة ابنتها في مدينة Villers-Cotterêts شمال فرنسا.

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وحصلت إلهام الخلوقي على الباكالوريا، من الثانوية الأوروبية، في مدينة فيلير كوتيري شمال فرنسا.

وكانت فرنسا قررت إلغاء الامتحان النهائي لشهادة البكالوريا للموسم الدراسي الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا والحجر الصحي الذي عاش فيه ملايين الفرنسيين منذ 17 مارس. وأعلنت وزارة التربية أنه سيتم اعتماد النقاط التي حصل عليها الطالب خلال اختبارات السنة الدراسية.

ويححق التلاميذ المغاربة الأصل، التميز في الديار الأوروبية، استطاع التلميذ المغربي، يحيى الخلفي، المقيم في إيطاليا، من الحصول على شهادة الباكالوريا هذه السنة، بعلامة 100/100.