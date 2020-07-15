تونس: حركة النهضة تقرر سحب الثقة عن حكومة الفخفاخ

قرر مجلس شورى "حركة النهضة" في تونس، مساء الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، حسب ما أكدته الناطقة باسم مجلس الشورى النهضة سناء المرسني في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" المحلية.



وقالت المرسني: "سنتابع هذا الخيار مع النواب وباقي الكتل في البرلمان للوصول إلى مشهد حكومي بديل حسب فصول الدستور".



وأفادت بأنهم في تواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفة أن الحركة تتوافق معه في آخر تصريح له وهو عدم الدخول في مشاورات دون آليات دستورية.



يذكر أن شورى النهضة قد فوض في اجتماعه السابق رئيس الحركة راشد الغنوشي لإطلاق مشاورات مع الرئيس التونسي بخصوص مشهد سياسي جديد.



وسارع الفخفاخ إلى إعلان نيته إجراء تعديل على تشكيلته الحكومية، "بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن"، منوها إلى أنه "سيعلن عن التعديل خلال الأيام القليلة المقبلة".



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