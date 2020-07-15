شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مالك مستشفى يزور نتائج اختبارات كورونا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على مالك مستشفى خاص لتورطه في تزوير الآلاف من اختبارات فحص فيروس كورونا في المنشآت الصحية التي يمتلكها في دكا.

وقد ألقت وحدة شرطة التدخل السريع القبض على محمد شاهد، مدير مستشفى ريجنت ليمتد، في قرية نائية بمنطقة ساتخيرا بجنوب غرب البلاد على الحدود مع الهند، بحسب ما قاله المتحدث باسم وحدة شرطة التدخل السريع الليفتانت كولونيل اشيكي بيلاه.

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وتم إلقاء القبض على تسعة من العاملين بالمستشفى في وقت سابق، عقب أن وجد المحققون ما لايقل عن 6000 تقرير مزور لاختبارات فحص فيروس كورونا.

وكان قد تم إلغاء التصريح الممنوح للمستشفى لإجراء اختبارات فيروس كورونا، حيث أن اختباراتها أظهرت إصابة البعض بالفيروس خطأ وخلو البعض من الفيروس بالخطأ أيضا.

وقد تقاضت المستشفى رسوما مرتفعة من المرضى، فيما يعد انتهاكا لاتفاق مع الحكومة يقضى بعلاج المصابين بفيروس كورونا مجانا.