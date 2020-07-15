شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 51 ألف إجمالي الإصابات في هولندا و33 ألف في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 51362 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6154 حالة . وبقي عدد المتعافين حتى الآن عند 193 شخصا.

وفي سويسرا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 33016 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس ثبت عند 1968 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة لثلاثة أيام على التوالي. وتعافى 29800 شخص من المصابين حتى الآن.