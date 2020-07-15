مدرب ليفربول: رقم محمد صلاح لا يصدق!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أشاد بمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، ضمن أحداث الجولة 36 من الدوري.

وذكر كلوب "ميكيل جزء من مشروع جيل مثير من المدربين، مشاهدته أمر مثير للغاية، يمكنك أن ترى الأفكار، وتأثره ببيب غوارديولا، لقد كان يحظى بالأفكار نفسها عندما كان لاعبا، آرسنال فريق مثير حقا".

وأكد كلوب أن فريقه سيفتقد لخدمات لاعبه المخضرم جيمس ميلنر أمام آرسنال بقوله "آخر المعلومات التي تلقيتها تفيد بأنه ربما يكون جاهزا لمباراة تشيلسي، عدا ذلك، لا توجد إصابات جديدة، سنحظى بالقائمة نفسها التي كانت موجودة أمام بيرنلي (المباراة السابقة)".

وفي حال شارك النجم المصري محمد صلاح أمام آرسنال، فإنه سيصل إلى حاجز الـ150 مباراة بكافة المسابقات مع الـ"ريدز"، وعن ذلك قال كلوب "هذا يعني أنه يخوض 50 مباراة في الموسم الواحد، نحن محظوظون بأنه يلعب هذه المباريات دون أن يتعرض لإصابة، هذا أمر لا يصدق، كنت إيجابيا للغاية في اللحظة التي كان واضحا فيها أننا سنتعاقد معه".

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وأضاف "ثلاثي المقدمة لعب بطريقة لم نكن نتوقعها، سجل اللاعبون الثلاثة فيما بينهم 250 هدفا، كان يوما جيدا بالنسبة إلى ليفربول، ويوما جيدا جدا لمو عندما تعاقد ليفربول معه".

وزاد "تحدثنا عن المركز الذي يحبذ التواجد فيه (الجهة اليمنى)، قال لي إن ساديو يلعب هناك، وأجبت بأنه يمكن لماني أن يلعب على الجهة اليسرى أيضا، والآن سجلوا فيما بينهم (مع روبرتو فيرمينو) 250 هدفا، لذلك نجح الأمر فعلا، لا يمكنك تغيير العالم لوحدك، لكن يمكننا معا".

وسئل كلوب عن السبب وراء الاستعانة في كل مباراة بقلب الدفاع فيرجيل فان دايك رغم جدول المباريات المزدحم منذ استئناف الدوري، فقال "الشبان يقومون بكل ما يحتاجونه من أجل التعافي، إنه محترف مذهل، وقلب الدفاع لا يحتاج للجري كثيرا مثل لاعب الوسط، إنهم يعتنون بأنفسهم، ونحاول تحسين ما يمكننا القيام به لمساعدتهم".