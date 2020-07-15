مستشار رئيس البرلمان الليبي : من حق الجيش الليبي طلب المساعدة من الجيش المصري

أكد عبدالحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن البرلمان الليبي طالب مصر بالتدخل لحل الأزمة الليبية، مضيفا أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتها لابد أن يتدخل الجيش المصري.

وأضاف صافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن مليشيات أردوغان في طريقها ل سرت والجفرة، لافتا إلى أن أمن البلدين مرتبط ببعضه.

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وتابع عبدالحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي سيقف أمام المحتل التركي، مؤكدا أن من حق الجيش الليبي طلب المساعدة من الجيش المصري.

وأشار عبدالحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أن رئيس البرلمان الليبي يتحرك في أوروبا لإيجاد حل سياسي، مستدركا أن السراج أمره ليس في يده ولكن في يد الأتراك.

وأكمل مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحلم بالخلافة في شمال إفريقيا.