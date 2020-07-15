«ليبيا» .. الخارجية الإماراتية تطلق تحذيرات بشأن «سرت»

حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من التبعات الخطيرة التي ستنجم عن طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

الوقف الفوري لإطلاق النار

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وأضاف قرقاش: "ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".