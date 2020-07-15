الصين تهدد بـ"الرد اللازم" على قانون أمريكي

هددت الصين، الأربعاء، بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردا على مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم، وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكيين المعنيين".

وأضافت أنّ بكين تدين "بشدّة" القانون الأمريكي وتعتبره "تدخّلاً سافراً في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية للصين".

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وجاء البيان الصيني بعيد ساعات من إعلان الرئيس ترامب أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتّحدة، ووقّع قانوناً أقرّه الكونجرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية بالخصوص، على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي إنّ "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة".

وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقرّه الكونجرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونج كونج.

ويجيز القانون الأمريكي الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونج كونج التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.