شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل تتجاوز 1.9 مليون والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البرازيل سجلت 41857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و 1300 وفاة إضافية. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل إلى مليون و 926824 والوفيات إلى 74133.

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