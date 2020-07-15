الشيخة لطيفة تحتفل بعيد ميلاد والدها محمد بن راشد بصورة من طفولته: أغلى ناسى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

احتفلت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبى للثقافة، بعيد ميلاد والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعيد ميلاده الواحد والسبعين، حيث أنه مواليد 15 يوليو عام 1949، مشيرة إلى أنه أغلى الناس لديها ومتمنية له عاما مليئًا بالصحة والسعادة.



ونشرت الشيخة لطيفة، صورة لوالدها الشيخ محمد بن راشد، فى طفولته عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بالتهنئة بعيد ميلاده، قائلة: "والدى وأغلى ناسى..كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة".

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ولد الشيخ محمد بن راشد، فى دبى عام 1949، ونشأ فى بيت جده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم فى منطقة الشندغة فى بر دبلا، كان يصحب جده الشيخ سعيد فى مجالسه ليكون مدرسته الأولى فى الحكم، وتدرب منذ طفولته على الصيد بالصقور والفروسية والرماية والسباحة، وفى عام 1955 دخل المدرسة الأحمدية لتعلم قواعد اللغتين العربية والإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والرياضيات، ثم انتقل وهو فى العاشرة من عمره إلى مدرسة الشعب، ثم ثانوية دبى، وتخرج من الثانوية فى العام الدراسى 1964 - 1965.

فى 4 مارس عام 1995، أصدر حاكم إمارة دبى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيينه وليّاً للعهد فى الإمارة، ثم تولى الحكم فى إمارة دبى فى 4 يناير 2006، حيث قام بإصلاحات رئيسيّة على صعيد حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بما فى ذلك إطلاق استراتيجيّة الحكومة الاتحادية عام 2008 ورؤية الإمارات 2021، وكذلك عدد من المبادرات كمهرجان دبى للتسوق، وحكومة دبى الإلكترونيّة، وتعبيرًا عن حبّه للخيول والسباقات وتحقيقًا لاهتماماته الرياضيّة، قام الشيخ محمد بتأسيس جودلفين، مجموعة اسطبلات مجهزة لسباقات الخيول العالميّة، واسطبلات دارلى لرعاية الفحول.

اشتهر الشيخ محمد بن راشد، منذ صغره بتأليف ونظم الشعر العربى النبطى الذى يتناول عدد من الموضوعات يتعلق أبرزها بالشؤون العامة.