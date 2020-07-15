شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 929 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس، تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 73 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة شفاء، و 4008 حالات وفاة.