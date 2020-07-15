الرئيس اللبناني يشدد على تنفيذ التدابير المقررة في خطة الإنقاذ الاقتصادي



شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على تنفيذ التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، فيما كشف رئيس الحكومة حسان دياب عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة .

تصريحات عون ودياب جاءت في مستهل جلسة لمجلس الوزراء انعقدت في قصر بعبدا برئاسة عون وحضور دياب والوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال عون "إن كل ما يُقال حول الوضع الاقتصادي يجب ألا يبدل في قناعتنا والتزامنا بالعمل لتحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، مشدداً على "تنفيذ التدابير المتخذة لخفض الانفاق العام وبالتالي تخفيض العجز".

ودعا الرئيس عون "إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، وكذلك الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي من شأنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً".

من جهته كشف دياب عن وجود " تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة"، لافتاً أيضاً إلى أن " هناك من يقوم باتصالات مكثّفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدّم أي مساعدة".

وقال "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلاً."

وتابع رئيس الحكومة "مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييراً إيجابياً يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة" مؤكّداً " الاستمرار بالعمل برغم الصعوبات" .

ولفت دياب "إلى أن الحكومة معنية بمعالجة المشاكل، لكن الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية يجب أن تواكب هذا العمل بزخم".

