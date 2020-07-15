شكرا لقرائتكم ترمب: لست مهتماً حالياً بالتحدث مع الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة على عدة صعد، والتي بدأت بالخلافات التجارية، ومن ثم جائحة كورونا، وغيرها، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء أنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية، سئل ترمب عما إذا كانت محادثات المرحلة الثانية للتجارة قد لفظت أنفاسها فأجاب قائلاً: "لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".

كما أضاف: "لقد أبرمنا اتفاقاً تجارياً عظيماً"، مشيراً إلى اتفاق المرحلة 1 الذي وقعه البلدان في يناير كانون الثاني.

"صفعونا بالوباء"

وتابع: "لكن بمجرد إتمام الاتفاق وبينما لم يكن الحبر قد جف، فإنهم صفعونا بالوباء" في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أولاً في مدينة ووهان الصينية.

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إلى ذلك أكد: "لهذا فإنني في الوقت الحالي لست مهتماً بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق آخر".

"اتفاق المرحلة الأولى"

يذكر أن الولايات المتحدة والصين وقعتا في يناير 2020 "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، واعتبره ترمب أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقراراً.

ويمثل هذا الاتفاق نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأميركية الصينية الجارية لإنهاء "الحرب التجارية" المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهراً، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية إلى تقليص العجز التجاري الأميركي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.

إلى ذلك يتضمن الاتفاق المرحلي بنوداً تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأميركية.