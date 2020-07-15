قرار عاجل من النيابة العامة في الكويت بشأن ريم الشمري بعد إساءتها لمصر

ذكرت وسائل إعلامية أن النيابة العامة بدولة الكويت قررت حجز الناشطة الكويتية ريم الشمري بتهمة الإساءة للجالية المصرية.

وأفادت صحيفة "الدستور" بأن النيابة العامة في الكويت قررت حجز "الشمري"، بتهمة الإساءة لمصر وجاليتها بدولة الكويت، حيث تقرر استكمال التحقيق معها غداً الأربعاء، في الدعوى التي أقامها 3 مصريين مقيمين بالكويت.

وكانت الشمري قد دأبت، خلال الفترة الماضية، على نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض وتسيء للجالية المصرية في الكويت، وطالب عدد من الكويتيين بالقبض عليها ومحاسبتها.

وأثارت الفيديوهات التي نشرتها ريم الشمري غضب المصريين وعدد كبير من الشعب الكويتي.