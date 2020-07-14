واشنطن تتراجع عن قرار منع الطلاب الدارسين عبر الإنترنت من البقاء في الولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، قرارها الخاصّ بسحب التأشيرات من الطلاب الأجانب في حالة استمرار دراستهم عبر الإنترت خلال فصل الخريف المقبل، على خلفية جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلغاءَها القرار، في الوقت الذي كانت تُعقد فيه جلسة للطعن عليه، ضمن دعوى قضائية رفعها كلّ من جامعة "هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.

ورفعت إدارتا هارفارد وماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل أيام، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، إثر سعي الأخيرة تجريد الطلاب الدوليين من تأشيراتهم إذا استؤنفت دراستهم عبر الإنترنت بالكامل في الخريف المقبل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، إنها لن تصدر تأشيرات للطلاب المسجلين في البرامج المتاحة بالكامل عبر الإنترنت لفصل الخريف، كما دعت الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بمغادرة البلاد أو المخاطرة بالترحيل إذا تحولت جامعتهم إلى دورات تعليمية عبر شبكة الإنترنت فقط.

ورجح مسؤولون بوزارة الصحة في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس" وصول عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 30 مليون إصابة أي 10% من إجمالي عدد السكان المقدر بـ328 مليون نسمة.