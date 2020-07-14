شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 375 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 55,573 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم، إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفياً.

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