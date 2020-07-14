شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: مأرب عصية على العدوان الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الإعلام اليمني أن تصريحات المدعو أبو علي الحاكم بشأن مدينة مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب.
وقال الإرياني: "اطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم بفضل صمود وتضحيات الجيش اليمني, وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، وأن أقرب نقطة للميليشيا تبعد مئة كيلو متر عن المدينة في كافة جبهات القتال وأربعين كيلو في جبهة صرواح، التي لم يحقق فيها تقدم منذ ٤ سنوات".
وثمن دعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.
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