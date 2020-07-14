عاجل-سقوط صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، صاروخا بالستيا من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمحافظة مأرب.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، والذي يأتي في سياق نهج الميليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.