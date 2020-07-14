عاجل…الديوان الملكي يعلن تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش-التفاصيل

أعلن الديوان الملكي، قبل قبيل، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش لهذا العام.

وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه “أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على العرش”.

وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك، بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وبهذه المناسبة، يقول البلاغ، سيوجه الملك، خطابا ساميا إلى الشعب، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم 29 يوليوز المقبل. كما سيترأس حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليوز 2020.