عاجل…الديوان الملكي يعلن تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش-التفاصيل

أعلن الديوان الملكي، قبل قبيل، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش لهذا العام.
وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه “أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على العرش”.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك، بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.
وبهذه المناسبة، يقول البلاغ، سيوجه الملك، خطابا ساميا إلى الشعب، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم 29 يوليوز المقبل. كما سيترأس حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليوز 2020.
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