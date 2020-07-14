سيتقاضى 83 مليون سنتيم شهريا.. مدافع “الأسود” يسافر إلى لشبونة لاجتياز الفحوصات الطبية وتقديمه الرسمي بعد نهاية “ليغا” – اليوم 24 Loading ... Loading ... سيتقاضى 83 مليون سنتيم شهريا.. مدافع “الأسود” يسافر إلى لشبونة لاجتياز الفحوصات الطبية وتقديمه الرسمي بعد نهاية “ليغا” – اليوم 24

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