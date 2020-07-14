قائد فيلق القدس: ما حدث لحاملة الطائرات الامريكية نتيجة جرائم واشنطن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الاسلامي في ايران العميد اسماعيل قآني ان”ما حدث لحاملة الطائرات الامريكية هو نتيجة العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبوها”.

وخلال اجتماع له بعدد من قادة المقاومة اوضح العميد قآني إن”على الامريكيين أن لا يتهموا الآخرين في ما حدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها”، واضاف”هذا وعد الهي أن الذي يرتکب الظلم سيصاب بالعذاب”.

وتوجه العميد قاآني للادارة الامريكية قائلا :”لا تبحثوا عبثا عن المسؤول في هذا الحادث فالذي حدث قد حصل نتيجة عملكم.وتابع ، الايام الصعبة لم تحن بعد وهناك أيام عصيبة جداً تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”.وأکد العميد قاآني ان”الحقيقة هي أن الجيش الامريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة”.واعتبر انه” يجب على أمريكا أن تتقبل وضعها الحالي وأن لا تظلم البشرية وشعبها أكثر من ذلك”.