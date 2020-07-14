وزارة الأوقاف: الحديث عن اللجوء للمحسنين لاقتناء معدات التعقيم لا أساس له من الصحة

في ظل الحديث عن لجوء وزارة الأوقاف للمحسنين لتدبير مرحلة فتح المساجد بد أشهر من الإغلاق، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتوضيح.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أن ما نشر من كون الوزارة لجأت إلى محسنين لتوفير معدات قياس الحرارة والتعقيم بمناسبة إعادة الفتح الجزئي للمساجد، لا أساس له من الصحة.

وحذرت الوزارة، في بلاغ تكذيبي، المواطنين والمواطنات من مثل هذه الأكاذيب والأخبار الزائفة التي تسعى الجهات الواقفة وراءها، عن قصد وسوء نية، إلى إحداث البلبلة والتشويش على الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

يشار إلى إنه ابتداء من ظهر غد، ينتظر أن تفتح المساجد لأول مرة، بعد إصدار بروتوكول خاص بالمساجد، وتحديد أعداد المساجد التي ستفتح في المرحلة الأولى.