الزفزافي وأحمجيق يرفضان أول زيارة عائلية بعد أربعة أشهر بسبب ضيق الحيز الزمني

بعد أربعة أشهر من توقف الزيارات، بسبب جائحة كورونا، ألغيت الزيارة، التي كان من المقرر أن تجمع، لأول مرة، منذ أشهر، فياديي حراك الريف، ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق بعائلاتهما، غدا الأربعاء.

وقال أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، اليوم الثلاثاء، إن نبيل احمجيق، وناصر الزفزافي، المعتقلين في سجن راس الما في فاس، رفضا السقف الزمني المسموح به أثناء زيارة عائلاتهما، التي كانت مقررة، غدا، لضيقه.

وأوضح الزفزافي الأب أنه للسبب ذاته، ألغيت الزيارة بعد أشهر من انقطاع المعتقلين عن العالم الخارجي، معبرا عن حسرته، لعدم تمكن الأمهات من زيارة أبنائهن بالقول: “كان الله في عون عالية، وزوليخة”.

يذكر أنه، منذ بداية جائحة كورونا، اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عددا من القرارات، خوفا من تسلل فيروس كورونا للسجون، منها منع الزيارات، ووقف نقل النزلاء للتحقيق، أو المحاكم، والاقتصار على المحاكمات عن بعد.