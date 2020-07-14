رابطة اندية الدوري الممتاز تشكل لجنة مؤقتة لكتابة نظامها الداخلي

2020-07-14 | 17:30
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شكلت اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لجنة تأسيسية مؤقتة لكتابة النظام الداخلي لرابطة اندية الممتاز.
وذكر بيان عن الرابطة ان "اندية الدوري الممتاز، عقدت اجتماعًا طارئا عبر الدائرة الالكترونية يوم أمس وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لكتابة النظام الداخلي لرابطة اندية الدوري الممتاز".
واضافت ان "اللجنة تألفت من فراس بحر العلوم رئيسا للجنة و وليد الزيدي نائبا للرئيس و عضوية كلا من رحيم لفتة واحمد سالم ومحمد الهاشمي وعلاء بحر العلوم وعلي خلف".
وتابعت ان "هذه اللجنة تقوم بتنظيم متطلبات تاسيس الرابطة ووضع هيكليتها ونظامها الداخلي والاساسي ولائحة عملها بما يتوافق مع متطلبات قبول عضويتها في الاتحاد العراقي لكرة القدم".
واضافت ان "اللجنة تألفت من فراس بحر العلوم رئيسا للجنة و وليد الزيدي نائبا للرئيس و عضوية كلا من رحيم لفتة واحمد سالم ومحمد الهاشمي وعلاء بحر العلوم وعلي خلف".
وتابعت ان "هذه اللجنة تقوم بتنظيم متطلبات تاسيس الرابطة ووضع هيكليتها ونظامها الداخلي والاساسي ولائحة عملها بما يتوافق مع متطلبات قبول عضويتها في الاتحاد العراقي لكرة القدم".
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