كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف ستؤثر أزمة آيا صوفيا على السياحة التركية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم مناورات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واستغلاله الدين لتحقيق مصاله الشخصية، إلا أن القرار الأخير بتحويل متحف ىيا صوفيا لمسجد، قد يعود بالضرر على تركيا، والتي تعاني في الاساس من انهيار اقتصادي وسقوط عملتها الليرة بسبب التوترات المتتالية التي يثيرها رئيسها في المنطقة.



وتعتبر تركيا من أبرز الدول التي يقصدها السياح كل عام، خاصة من أوروبا ودول الخليج، ولكن القرار الخاص بـ"آيا صوفيا" سيؤثر على الأمر، خاصة بعد أن عبر العديد من المشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من بلدان العالم لمقاطعة السياحة التركية.



وعبر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار السلطات التركية تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، ورأوا أن الأمر يفتح الباب على مصراعيه لأعمال مشابهة في الغرب، أي تحويل كثير من المساجد إلى كنائس، من باب المعاملة بالمثل.



وارتفعت الأصوات المطالبة بمقاطعة السياحة في تركيا، بعد هذا القرار الطائش وغير المدروس، وأكد كثير من السياح، خصوصا من دول الخليج، عن تغيير وجهتهم السياحية إلى مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في شرق آسيا، بعد أن كانت تركيا واحدة من وجهاتهم المفضلة.



وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "مقاطعة السياحة التركية"، وتطرق البعض لمقاطعة البضائع التركية، وقال حساب يسمي د. مهدي سعود العجمي:" بعد تحويل #آيا_صوفيا الى مسجد حزب شيوعي روسي يدعو إلى مقاطعة السياحة التركية"، وكتبت رومانوس كادي:" كاتدرائية آيا صوفيا..ألحكمة ألإلهية ستبقى كنيسة إلى ألأبد في وجدان ألشعب ألمسيحي والشعوب ألحرة ولا يكفي ألإستنكار وألإدانة لما إقترفه سلطان تركيا ألجديد ألحقود أردوغان بل يجب ألدعوة إلى أكبر مقاطعة لجميع ألبضائع ألتركية مع وقف ألسياحة إليها فورا".

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وذكر محمد سامي:" يعتمد الاقتصاد التركى على السياحة العربية والإستثمار العربي فى تركيا والتصدير للدول العربية.وتعتمد السياسة التركية منهج العداء للعرب وتخريب بلادهم ونشر الإرهاب فيها والتأمر ضدهم وموالاة عدوهم. قاطعوا السياحة التركية".



وتوقع الخبراء أن تشهد السياحة في تركيا تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ما يؤثر بالضرورة على حركة الاقتصاد، على اعتبار أن تركيا بلد سياحي ويعتمد على هذا المورد بشكل كبير

وذكر بعض المحللين السياسيين أن السياح من الديانات المسيحية، والذين كانوا يترددون على تركيا باستمرار، سينخفضون بشكل كبير، خاصة بعد أن بسبب احساسهم بأن الحكومة التركية لا تحترم مشاعرهم ومقدساتهم.



وتوقعت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ردود الأفعال والتداعيات المحتملة لقرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتحويل متحف أيا صوفيا إلى مسجد، وألمحت إلى إمكانية تعرض تركيا إلى عزلة خارجية بسبب هذا القرار.



وذكرت أن آيا صوفيا عندما كان متحف زاره حوالي 3.7 ملايين سائح خلال عام 2019. موضحة أن التقديرات تشير إلى أن عدد زواره بلغ نحو 31 مليون سائح خلال الاثني عشر عامًا الماضية،ولكن تلك الخطوة قد لا تؤثر على إجمالي أعداد السياح الوافدين إلى تركيا بشكل ملحوظ، إلا أنها ستؤدي إلى انخفاض عائدات قطاع السياحة بما يقدر بنحو 41 مليون دولار.

