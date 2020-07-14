العراق يسجل 3784 حالة شفاء من كورونا و2022 اصابة بالفايروس

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 15540) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 713552)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 211بغداد / الكرخ 190مدينة الطب 19النجف الأشرف 117السليمانية 1871أربيل 75كربلاء 108كركوك 93ديالى 101واسط 104البصرة 341ميسان 91بابل 184الديوانية 82ذي قار 131الأنبار 17نينوى 11صلاح الدين 38

وأضافت أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2022 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 204

بغداد الكرخ 292

مدينة الطب 27

النجف 134

السليمانية 167

أربيل 70

دهوك 3

كربلاء 129

كركوك 115

ديالى 42

واسط 206

البصرة 153

ميسان 123

بابل 107

الديوانية 85

ذي قار 82

الأنبار 16

المثنى 34

صلاح الدين 33

وأشارت الوزارة، إلى أن "الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 4

النجف 4

السليمانية 14

كربلاء 7

كركوك 4

ديالى 3

واسط 1

البصرة 6

ميسان 3

بابل 5

الديوانية 8

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 1

صلاح الدين 2

وبينت الوزارة، أن "مجموع حالات الشفاء بلغت 50782، ومجموع الإصابات 81757، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ 27630، والراقدين في العناية المركزة 396، ومجموع الوفيات 3345 حالة".