خلال 24 ساعة.. إيران تسجّل 179 وفاة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان، ان "حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران ارتفعت إلى 13211 حالة وفاة".

وأضافت أنه "تم تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 262173 إصابة".وأكدت الوزارة،" إنها أجرت 2023079 فحص تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الفيروس">

وبينت، أن "12 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، إیلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، غلستان، مازندران، وهرمزغان".