خلال 24 ساعة.. إيران تسجّل 179 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، عن تسجيل 179 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران ارتفعت إلى 13211 حالة وفاة".
وأكدت الوزارة،" إنها أجرت 2023079 فحص تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الفيروس">
وبينت، أن "12 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، إیلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، غلستان، مازندران، وهرمزغان".
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