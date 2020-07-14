كورونا.. لقاح محتمل للفايروس مع نهاية العام

وأوضح فاوتشي أن تطوير لقاحات لفيروس كورونا قطع أشواطا متقدمة من مراحل التجارب السريرية، مشيرا إلى أن واحدا من تلك اللقاحات على الأقل سيكون متوفرا بنهاية العام الجاري.

وعلى صعيد الأرقام، أظهر إحصاء لرويترز -استنادا إلى البيانات الرسمية- أن أميركا اللاتينية سجلت بحلول أمس الاثنين 144 ألفا و680 وفاة بمرض كورونا مقارنة بتسجيل 143 ألفا و847 في أميركا الشمالية التي تضم كندا والولايات المتحدة.



وفي البداية شهدت الولايات المتحدة وكندا تسارعا بوتيرة أكبر في عدد الحالات، لكن أميركا اللاتينية واجهت صعوبات جمة في احتواء التفشي بمجرد انتقاله خارج الأحياء الراقية التي كانت الإصابات فيها في العادة لمن سافروا إلى الخارج.

وساهم شيوع الفقر والعمالة غير الرسمية وتدهور أوضاع الرعاية الصحية -خاصة بالمناطق النائية- في انتشار المرض على نطاق أوسع.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات جونز هوبكنز حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 3.36 ملايين شخص، توفي منهم 135 ألفا و582، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الـ24 ساعة الماضية.

