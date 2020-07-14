تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برسالة شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية، وذلك خلال زيارته لمستشفى أسوان التخصصي لرعاية مصابي فيروس كورونا المستجد. وقال مدبولي في رسالة بخط يده، شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصي، وأود أن اعبر عن جميل شكري ةتقديري لكافة الأطقم الطبية الذين قدموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح.. تمنياتي لكم بالتوفيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكتب رسالة بخط الإيد للأطقم الطبية لجهودهم في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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