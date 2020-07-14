خريبكة.. العثور على “باشا” جثة هامدة وسط الغابة المخزنية

اهتزت مدينة خريبكة، اليوم الثلاثاء، على وقع العثور على رجل سلطة، برتبة باشا، جثة هامدة وسط الغابة المخزنية في مدينة خريبكة.

وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين عثروا على الهالك، الذي يبلغ من العمر 52 سنة، جثة هامدة، إذ عمدوا إلى إخبار السلطات المحلية، والمصالح المحلية، والوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك كان يشتغل في عمالة مراكش، فتم تنقيله إلى عمالة خريبكة، وتنصيبه على رأس باشوية حطان قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه، وإلحاقه بعمالة خريبكة بقرار من وزارة الداخلية .

هذا وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستوع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف، وملابسات الحادث، التي فتحت تحقيقا في الواقعة.