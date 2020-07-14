عبد الجبار الوزير يغادر المصحة بعدما تجاوز الغيبوبة

غادر الفنان عبد الجبار الوزير المصحة، التي كان يرقد فيها، بعدما استفاق من الغيبوبة، ويتابع، حاليا، علاجه في منزله.

وفي اتصال هاتفي لـ”اليوم 24″ مع أحمد، ابن الفنان المراكشي الشهير، عبد الجبار الوزير، اليوم الثلاثاء، قال إن والده غادر المستشفى، يوم السبت الماضي، بعدما استفاق من الغيبوبة.

وقال ابن الوزير إن حالة والده تحسنت مقارنة مع الفترة، التي قضاها في المصحة، لكن التعب لا يزال ملازما له.

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ويعاني أيقونة الكوميديا المراكشية من مضاعفات داء السكري، المتسبب، قبل أيام، في دخوله مصحة في مراكش، إضافة إلى أمراض الشيخوخة.

ويعتبر عبد الجبار الوزير أحد الفنانين، الذين تركوا بصمة خالدة في الفن المغربي، غير أن ابنه أكد تكلف أسرته بمصاريف علاجه، نافيا أن يكون أي اهتمام لحدود الساعة من طرف وزارة الثقافة.

وكان الكاتب العام لوزارة الثقافة قد كشف، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الفنانين، الذين يعانون مشاكل صحية، واجتماعية سيحظون باهتمام الوزارة، وجاء كلامه أثناء الحديث عن وضع الفنانة شامة الزاز.